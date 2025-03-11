Сибіга: тимчасове припинення вогню – це не заморожений конфлікт

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував пропозицію припинення вогню з Росією на 30 днів.

“Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню – бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб”, – зазначив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що цей крок демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі, і що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Наразі ж підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання.

Сибіга додав, що заява надсилає позитивний сигнал щодо підписання угоди про мінеральні ресурси та прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України.

Переговори з США в Саудівській Аравії

Переговори з американською делегацією, що складалася з держсекретаря Марко Рубіо і радника з питань нацбезпеки Майка Волца, почалися сьогодні об 11 годині за Києвом. Вони тривали близько семи годин, але точний час завершення не оголошували. За даними Суспільного, під час першого раунду переговорів йшлося про українську пропозицію припинити морські і повітряні атаки. Про таку пропозицію раніше говорив український президент Володимир Зеленський: на його думку, дотримання цього свідчило б про готовність до миру не лише України, а й росіян.

Спершу медіа писали, що американська делегація, що братиме участь у переговорах з українцями в Саудівській Аравії, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Однак Віткоффа на переговорах немає. За даними західних ЗМІ, натомість він поїде до Москви на зустріч з Володимиром Путіним.

Україну представляли міністр закордонних справ, міністр оборони та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Український президент участі в них не брав. Учора він був з візитом у Саудівській Аравії і зустрічався зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії мала відбутися ще в лютому і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією, і предметом розмови була Україна. При цьому представників України і її європейських партнерів не запросили. Зеленський розкритикував цей підхід і переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня – щоб не перебувати в одному місці в один час із росіянами. Він сказав, що не хоче, аби партнери могли навіть просто припустити, ніби він домовлятиметься з Росією за їхніми спинами.

Після цього відносини України і США напружувалися дедалі більше. Переговори про угоду стосовно мінералів тривали декілька тижнів, і Штати ставили настільки невигідні умови, що Україна не могла на це погодитися. Американці приписували Україні неіснуючий борг в $350 млрд за ту допомогу, яку надали раніше. Київ же казав, що ця підтримка була надана без зобов'язання її відшкодовувати, а також що загалом сума допомоги була значно меншою, понад 100 млрд. Також Штати хотіли, аби Україна повертала по два долари за кожен один.

Зрештою за декілька раундів переговорів сторонам вдалося досягнути консенсусу. Володимир Зеленський казав, що з документу прибрали поняття українського боргу і відшкодування 2:1. Але документ, про який домовилися – це лише рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду. Після нього потрібно напрацювати ще одну, конкретнішу угоду, яка потребуватиме ратифікації Верховою Радою. Документ мали підписати українські урядовці та представники США під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому наприкінці лютого. Але поїздка закінчилася скандалом.

Україна сигналізувала про готовність підписати угоду і продовжувати перемовини зі Штатами, зокрема про закінчення війни. Трамп і його команда натомість звинуватили Зеленського в неповазі і неготовності до укладання угоди про мир, а також тиснули у темі проведення виборів. Тим не менш, контакти між Києвом і Вашингтоном тривали, і зрештою домовилися про зустріч у Саудівській Аравії.