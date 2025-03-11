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​Через обстріл росіян під Покровськом загинули двоє дітей 11 і 13 років, також поранено 14-річного хлопця

Всі троє дітей були в серпні-вересні 2024 року були евакуйовані на Дніпропетровщину, але повернулися.

​Через обстріл росіян під Покровськом загинули двоє дітей 11 і 13 років, також поранено 14-річного хлопця
Фото: Донецька ОДА

Унаслідок  артилерійського обстрілу росіян неподалік Покровська загинули двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Уже ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець – він перебуває у важкому стані", - написав він у Telegram.

Філашкін розповів, що всі троє дітей були в серпні-вересні 2024 року були евакуйовані в Дніпропетровську область, однак повернулися.

"Рішення повернутися додому, очевидно, діти не ухвалювали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну… Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нові жертви. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя – це ваша відповідальність!" – додав він.

Голова ОДА також повідомив, що сьогодні росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським. В результаті одна людина загинула, дві поранені. Крім того, за сьогодні у Сіверську три людини загинули і 3 поранені, і ще одна  людина поранена у Костянтинівці. 

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