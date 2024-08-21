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На Донеччині запроваджують примусову евакуацію дітей, — Мінреінтеграції

Евакуацію проведуть із населених пунктів Покровського району.

На Донеччині запроваджують примусову евакуацію дітей, — Мінреінтеграції
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

З окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, ідеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району, а асме: з міст Покровськ, Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

"Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", — ідеться у повідомленні.

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

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