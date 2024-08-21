Ідентифіковано шістьох російських військових, які катували цивільних на Харківщині навесні 2022 року

Потерпілим зв’язували руки за спиною, били, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах.

В Офісі генпрокурора повідомили про ідентифікацію шістьох окупантів, які катували та знущались над цивільними на Харківщині на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ‒ ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України.

Підозрювані – військовослужбовці 3-ого стрілецького взводу 4-ої стрілецької роти 1-ого стрілецького батальйону 202-ого мотострілецького полку так званої “ЛНР” та начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

З 2 березня 2022 року російські військові, серед яких були і шестеро підозрюваних, взяли під контроль селище Савинці та село Довгалівка Ізюмського району. Під час окупації населених пунктів підозрювані утримували у катівнях проукраїнськи налаштованих громадян та знущались над ними.

Щоб отримати від затриманих інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ, окупанти застосовували фізичне, психологічне насильство, а також катували.

Потерпілим зв’язували руки за спиною, били, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах.

Одному з незаконно затриманих чоловіків російські військові декілька разів встромили ніж у ногу та провертали його у рані, щоб завдати якомога більшого болю.

Один із потерпілих — депутат селищної ради Савинської ОТГ. Його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ. Він погрожував депутату фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів. У цей час інший підозрюваний бив потерпілого. Після знущань окупанти вийшли з катівні, а всередину приміщення кинули димову шашку, від якої потерпілий почав задихатися. Фігуранти витягнули чоловіка на двір, накинули йому мотузку на шию та почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря. Паралельно окупанти ставили постраждалому питання щодо місцевих партизанів. Від нестачі повітря чоловік втратив свідомість, його привели до тями та почали завдавати ударів ногами по тілу, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилась декілька разів.

Один з потерпілих, чоловік, якому на той момент було 59 років, внаслідок катувань окупантами отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Іншим постраждалим, на щастя, вдалось вижити.

Підозрюваних незабаром оголосять у розшук.