Росіяни втратили ще 1210 військових, 4 танки і дві системи ППО

З 24 лютого 2024 року російська армія зменшилася на 603 010 осіб.

З 24 лютого 2024 року російська армія втратила близько 603 010 осіб, за минулу добу ‒ 1210 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти також позбулися 8522 танків (4 за останню добу), 16542 бойових броньованих машин (+21) та 17216 артилерійських систем (+60).

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