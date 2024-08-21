Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни втратили ще 1210 військових, 4 танки і дві системи ППО

З 24 лютого 2024 року російська армія зменшилася на 603 010 осіб.

Росіяни втратили ще 1210 військових, 4 танки і дві системи ППО
Фото: Скріншот з відео

З 24 лютого 2024 року російська армія втратила близько 603 010 осіб, за минулу добу ‒ 1210 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти також позбулися 8522 танків (4 за останню добу), 16542 бойових броньованих машин (+21) та 17216 артилерійських систем (+60).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Інші втрати росіян:

  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
  • літаки – 367 (+0) од,
  • гелікоптери – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 23221 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2887 (+2).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies