Росіяни втратили ще 1210 військових, 4 танки і дві системи ППО

З 24 лютого 2024 року російська армія втратила близько 603 010 осіб, за минулу добу ‒ 1210 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окупанти також позбулися 8522 танків (4 за останню добу), 16542 бойових броньованих машин (+21) та 17216 артилерійських систем (+60).
Інші втрати росіян:
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
- літаки – 367 (+0) од,
- гелікоптери – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 23221 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2887 (+2).