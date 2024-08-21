Байден цьогоріч дав наказ військам США готуватися до ядерного конфлікту

У Вашингтоні очікують від Китаю значного накопичення зброї у наступне десятиліття.

The New York Times із посиланням на власні джерела в уряді США стверджує, що у березні президент Джо Байден схвалив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до протистояння із Китаєм, Росією та Північною Кореєю.

Документ, який оновлюють приблизно раз на чотири роки, є настільки секретним, що не існує жодної його цифрової копії, а примірники надсилаються лише високопоставленим чиновникам у сфері національної безпеки та командувачам у Пентагоні.

У новій версії стверджується, що ядерний потенціал Китаю у наступне десятиліття фактично зрівняється з показниками США та Росії. Відповідно до наказу Байдена, американські сили мають готуватися до протидії координованій ядерній загрозі.

Таємні папери розкривають і деякі деталі російсько-української війни. NYT стверджують, що у 2022 році під час "жовтневої кризи" (ймовірно, йдеться про розгром росіян у Харківській області та наближення звільнення Херсона - ред.) адміністрація Байдена оцінила ймовірність використання Росією ядерної зброї проти України у 50%.

Тоді у Вашингтоні змусили Китай та Індію зробити заяви про неприпустимість ядерного шантажу, що допомогло знизити напругу.