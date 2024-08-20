Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині, поранена жінка

У пораненої - мінно-вибухова травма, уламкове плеча та ноги.

Ввечері 20 серпня російська армія обстріляла Томину Балку у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що під ворожий удар потрапила 22-річна жінка.

Внаслідок обстрілу в неї мінно-вибухова травма, уламкове плеча та ноги. Поранену жінку шпиталізували до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.