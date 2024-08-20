Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині, поранена жінка

Ввечері 20 серпня російська армія обстріляла Томину Балку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що під ворожий удар потрапила 22-річна жінка.
Внаслідок обстрілу в неї мінно-вибухова травма, уламкове плеча та ноги. Поранену жінку шпиталізували до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.
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Російські окупанти 20 серпня знову вдарили по Дніпровському району в Херсоні. В результаті обстрілу російських військ постраждала дитина.
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Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону, постраждав місцевий житель.
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Армія РФ атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.
- Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.