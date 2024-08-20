У Херсоні через ворожий обстріл постраждала дитина

Російські окупанти 20 серпня знову вдарили по Дніпровському району в Херсоні. В результаті обстрілу російських військ постраждала дитина.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“14-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення тулуба та ноги”, - йдеться у повідомленні.
Пораненого хлопця шпиталізували до лікарні, медики надають йому всю необхідну допомогу.
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Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону, постраждав місцевий житель.
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Армія РФ атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.
- Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.