У Херсоні через ворожий обстріл постраждала дитина (ілюстративне фото)

Російські окупанти 20 серпня знову вдарили по Дніпровському району в Херсоні. В результаті обстрілу російських військ постраждала дитина.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“14-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення тулуба та ноги”, - йдеться у повідомленні.

Пораненого хлопця шпиталізували до лікарні, медики надають йому всю необхідну допомогу.