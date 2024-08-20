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У Херсоні через ворожий обстріл постраждала дитина

14-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення тулуба та ноги.

У Херсоні через ворожий обстріл постраждала дитина
У Херсоні через ворожий обстріл постраждала дитина (ілюстративне фото)

Російські окупанти 20 серпня знову вдарили по Дніпровському району в Херсоні. В результаті обстрілу російських військ постраждала дитина. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“14-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення тулуба та ноги”, - йдеться у повідомленні. 

Пораненого хлопця шпиталізували до лікарні, медики надають йому всю необхідну допомогу.

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