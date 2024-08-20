Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
ГоловнаСуспільствоВійна

Збройні сили України просунулися до 35 км вглиб в Курській області, — Сирський

Збройні сили України взяли під контроль 93 населених пункти РФ. 

Збройні сили України просунулися до 35 км вглиб в Курській області, — Сирський
Фото: Генштаб

Сили оборони України просунулися вглиб на 28-35 км та контролюють 93 населених пункти в Курській області РФ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, пише "Суспільне".

"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Сили оборони України ведуть бойові дії на ділянці фронту завдовжки майже 1040 км. Основні зусилля зосереджуються на Слобожанському, Донецькому, Таврійському районах, щоб утримати позиції та не допустити просування армії РФ", — зазначив Сирський.

За словами Головкома, від початку Курської операції ЗСУ просунулись на глибину оборони від 28 до 35 км. Наразі під контролем Сили оборони України вже 1263 квадратних кілометрів території. 

Збройні сили України взяли під контроль 93 населених пункти РФ. Армія РФ намагається вести маневрову оборону і перекидає свої сили з інших напрямків, аби зупинити просування ЗСу.

Сирський пояснив, що операцію в Курській області ведуть "з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ і цивільних об'єктів у Сумській області, а також випередження противника".

Події в Курській області

  • 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
  • 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
  • Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
  • У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
  • 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies