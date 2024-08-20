Збройні сили України просунулися до 35 км вглиб в Курській області, — Сирський

Сили оборони України просунулися вглиб на 28-35 км та контролюють 93 населених пункти в Курській області РФ.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, пише "Суспільне".
"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Сили оборони України ведуть бойові дії на ділянці фронту завдовжки майже 1040 км. Основні зусилля зосереджуються на Слобожанському, Донецькому, Таврійському районах, щоб утримати позиції та не допустити просування армії РФ", — зазначив Сирський.
За словами Головкома, від початку Курської операції ЗСУ просунулись на глибину оборони від 28 до 35 км. Наразі під контролем Сили оборони України вже 1263 квадратних кілометрів території.
Збройні сили України взяли під контроль 93 населених пункти РФ. Армія РФ намагається вести маневрову оборону і перекидає свої сили з інших напрямків, аби зупинити просування ЗСу.
Сирський пояснив, що операцію в Курській області ведуть "з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ і цивільних об'єктів у Сумській області, а також випередження противника".
Події в Курській області
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
- 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
- Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
- У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
- 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.