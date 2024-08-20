Збройні сили України просунулися до 35 км вглиб в Курській області, — Сирський

Сили оборони України просунулися вглиб на 28-35 км та контролюють 93 населених пункти в Курській області РФ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, пише "Суспільне".

"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Сили оборони України ведуть бойові дії на ділянці фронту завдовжки майже 1040 км. Основні зусилля зосереджуються на Слобожанському, Донецькому, Таврійському районах, щоб утримати позиції та не допустити просування армії РФ", — зазначив Сирський.

За словами Головкома, від початку Курської операції ЗСУ просунулись на глибину оборони від 28 до 35 км. Наразі під контролем Сили оборони України вже 1263 квадратних кілометрів території.

Збройні сили України взяли під контроль 93 населених пункти РФ. Армія РФ намагається вести маневрову оборону і перекидає свої сили з інших напрямків, аби зупинити просування ЗСу.

Сирський пояснив, що операцію в Курській області ведуть "з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ і цивільних об'єктів у Сумській області, а також випередження противника".

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