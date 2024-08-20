Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня, — ЗМІ

Це вже 24-те засідання "Рамштайн".

24-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня у Німеччині.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Військово-повітряні сили США у Європі.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що це вже 24-те засідання "Рамштайн".