Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
ГоловнаСвіт

Ізраїль вдарив по складах "Хезболли" зі зброєю і ліквідував ще одного терориста

З жовтня внаслідок ударів ЦАХАЛу знищено щонайменше 415 членів угруповання.

Ізраїль вдарив по складах "Хезболли" зі зброєю і ліквідував ще одного терориста
Хусейн Алі Хусейн
Фото: timesofisrael.com

Повітряні сили Ізраїлю вдарили по складах зі зброєю шиїтської ісламістської організації "Хезболла" у районі долини Бекаа на сході Лівану. 

Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що внаслідок удару зафіксували вторинні вибухи, які вказують на те, що на уражених об’єктах містилося багато зброї.

Окрім того, Ізраїль ліквідував на півдні Лівану Хусейна Алі Хусейна ‒ члена ракетного підрозділу “Хезболли”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Смерть Хусейна підтвердили у шиїтському угрупованні, пише The Times of Israel. Видання пише, що терорист загинув унаслідок удару безпілотника ЦАХАЛу по населеному пункту Дейр-Канун. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies