Ізраїль вдарив по складах "Хезболли" зі зброєю і ліквідував ще одного терориста

Повітряні сили Ізраїлю вдарили по складах зі зброєю шиїтської ісламістської організації "Хезболла" у районі долини Бекаа на сході Лівану.
Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.
Військові зазначають, що внаслідок удару зафіксували вторинні вибухи, які вказують на те, що на уражених об’єктах містилося багато зброї.
Окрім того, Ізраїль ліквідував на півдні Лівану Хусейна Алі Хусейна ‒ члена ракетного підрозділу “Хезболли”.
Смерть Хусейна підтвердили у шиїтському угрупованні, пише The Times of Israel. Видання пише, що терорист загинув унаслідок удару безпілотника ЦАХАЛу по населеному пункту Дейр-Канун.
- Кілька днів тому Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли” Хусейна Ібрагіма Кассеба.
- З жовтня 2023 року внаслідок ударів Ізраїлю ліквідовано щонайменше 415 членів угруповання.