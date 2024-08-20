Ізраїль вдарив по складах "Хезболли" зі зброєю і ліквідував ще одного терориста

Повітряні сили Ізраїлю вдарили по складах зі зброєю шиїтської ісламістської організації "Хезболла" у районі долини Бекаа на сході Лівану.

Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що внаслідок удару зафіксували вторинні вибухи, які вказують на те, що на уражених об’єктах містилося багато зброї.

Окрім того, Ізраїль ліквідував на півдні Лівану Хусейна Алі Хусейна ‒ члена ракетного підрозділу “Хезболли”.

Смерть Хусейна підтвердили у шиїтському угрупованні, пише The Times of Israel. Видання пише, що терорист загинув унаслідок удару безпілотника ЦАХАЛу по населеному пункту Дейр-Канун.