Цей корабель був туристичною пам’яткою, а потім його вирішили розмістити у військовому парку і відвели на реконструкцію.

Поблизу Шанхаю загорівся колишній радянський авіаносець Тихоокеанського флоту СРСР "Мінськ", який перебував на реконструкції.

Про це повідомляє CNN.

Цей корабель перебував лагуні річки Янцзи останні 8 років. Він був туристичною пам’яткою, а потім його вирішили розмістити у військовому парку і відвели на ремонт, під час якого і спалахнула пожежа.

На відео видно густий дим і полум'я на палубі авіаносця. Пізніші фото демонструють значні пошкодження.

Причини займання наразі невідомі. Зазначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Авіаносець "Мінськ" спорудили ще у 1978 році на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Він має довжину 273,1 м та 61,6 м висоти. Корабель був розрахований на 1435 членів екіпажу. На ньому були розміщені 18 літаків Як-38, а також гелікоптери Ка-25 і Ка-27.

Нагадаємо, що в квітні в Росії повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов". А у Владивостоці сталася пожежа на криголамі "Катерина Велика".

У червні в Баренцовому морі виникла пожежа на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" - загорівся один з двигунів, вироблених у Миколаєві.