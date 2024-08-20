Поблизу Шанхаю загорівся колишній радянський авіаносець Тихоокеанського флоту СРСР "Мінськ", який перебував на реконструкції.
Про це повідомляє CNN.
Цей корабель перебував лагуні річки Янцзи останні 8 років. Він був туристичною пам’яткою, а потім його вирішили розмістити у військовому парку і відвели на ремонт, під час якого і спалахнула пожежа.
На відео видно густий дим і полум'я на палубі авіаносця. Пізніші фото демонструють значні пошкодження.
Причини займання наразі невідомі. Зазначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Авіаносець "Мінськ" спорудили ще у 1978 році на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Він має довжину 273,1 м та 61,6 м висоти. Корабель був розрахований на 1435 членів екіпажу. На ньому були розміщені 18 літаків Як-38, а також гелікоптери Ка-25 і Ка-27.
Нагадаємо, що в квітні в Росії повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов". А у Владивостоці сталася пожежа на криголамі "Катерина Велика".
У червні в Баренцовому морі виникла пожежа на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" - загорівся один з двигунів, вироблених у Миколаєві.