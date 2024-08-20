Гантер Байден програв апеляцію щодо скасування кримінальної справи

Син чинного президента США може бути знову засуджений вже у вересні.

Суд у Лос-Анджелесі відмовився задовольнити клопотання Гантера Байдена про скасування розгляду справи щодо його ймовірного ухиляння від сплати податків.

Як зазначає Reuters, син президента вимагав визнати процес незаконним через призначення спеціального радника щодо звинувачення генеральним прокурором. Відповідно до законів, радник має бути вповноважений Конгресом.

У Флориді саме на цій підставі припинили переслідування Дональда Трампа у справі про зберігання таємних документів.

Проте "прецедент Трампа" не переконав суддю, тож у вересні все ж відбудеться слухання справи проти Байдена-молодшого. Йому загрожує вже друге визнання злочинцем - перше сталося у справі про незаконне володіння зброєю. За ним вирок синові президента оголосять 13 листопада. Джо Байден неодноразово стверджував, що не буде застосовувати до Гантера право на помилування.