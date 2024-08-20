Трамп, виклавши фейкові світлини, заявив, що Тейлор Свіфт підтримала його на виборах

Співачка, яку Time назвали людиною 2023 року, раніше публічно виступала за демократів.

Спекуляція на чужій популярності: Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social спробував створити у американців враження підтримки його виборчої кампанії з боку співачки Тейлор Свіфт.

Як пише Reuters, республіканець оприлюднив низку світлин, на одній з яких артистка стоїть у червоно-біло-синьому вбранні з підписом "Тейлор Свіфт хоче, щоб ви голосували за Трампа".

На іншому фото молода жінка має напис на одягу "Свіфтіс за Трампа". (Свіфтіс – самоназва палких шанувальників співачки, які об'єднані у фан-клуби по всьому світу – ред.)

Трамп прокоментував зображення словами "Я приймаю".

Незалежні оглядачі вважають, що використані політиком світлини – це дипфейки, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Принаймні Тейлор Свіфт публічно не підтримувала кампанію Трампа, а у 2020 році виступала за демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс.