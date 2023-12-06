У цій номінації вона обійшла Путіна, Сі Цзіньпіна та ляльку Барбі.

Американський журнал Time оголосив "Людину року 2023" - нею стала співачка Тейлор Свіфт.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як відомо, з 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.

Окрім Свіфт, до цьогорічного шортліста потрапили такі номінанти:

президент Росії Володимир Путін;

король Великої Британії Чарльз ІІІ;

Барбі - після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;

учасники страйку в Голлівуді;

гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;

глава Китаю Сі Цзіньпін.

Напередодні журнал оголосив спортсмена року - ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Зазначимо, що в 2019 році Тейлор Свіят заробила $185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.

Кого ще обирали "Людиною року" за останні п'ять років: