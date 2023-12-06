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Американська співачка Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу Time

У цій номінації вона обійшла Путіна, Сі Цзіньпіна та ляльку Барбі.

Американський журнал Time оголосив "Людину року 2023" - нею стала співачка Тейлор Свіфт.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як відомо, з 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.

Окрім Свіфт, до цьогорічного шортліста потрапили такі номінанти:

  • президент Росії Володимир Путін;
  • король Великої Британії Чарльз ІІІ;
  • Барбі - після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
  • учасники страйку в Голлівуді;
  • гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
  • прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
  • очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
  • глава Китаю Сі Цзіньпін.

Напередодні журнал оголосив спортсмена року - ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Зазначимо, що в 2019 році Тейлор Свіят заробила $185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.

Кого ще обирали "Людиною року" за останні п'ять років:

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