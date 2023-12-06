Американський журнал Time оголосив "Людину року 2023" - нею стала співачка Тейлор Свіфт.
Про це повідомляється на сайті видання.
Як відомо, з 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.
Окрім Свіфт, до цьогорічного шортліста потрапили такі номінанти:
- президент Росії Володимир Путін;
- король Великої Британії Чарльз ІІІ;
- Барбі - після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
- учасники страйку в Голлівуді;
- гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
- прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
- очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
- глава Китаю Сі Цзіньпін.
Напередодні журнал оголосив спортсмена року - ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.
Зазначимо, що в 2019 році Тейлор Свіят заробила $185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.
Кого ще обирали "Людиною року" за останні п'ять років:
- Торік Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського та "дух України". Видання зазначало, що успіх Зеленського як військового лідера "ґрунтується на тому, що мужність є заразною".
- У 2021 році це звання отримав засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla, мільярдер Ілон Маск.
- У 2020 році звання "Людини року" розділили президент США Джозеф Байден та віцепрезидента США Камала Харріс.
- У 2019 році Time обрав "Людиною року" екоактивістку Грету Тунберг.
- У 2018 рокці Time назвав "людиною року" журналістів, які постраждали через свою діяльність. Серед них - колумніст Washington Post Джамаль Хашоггі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині на початку жовтня.