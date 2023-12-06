Мінфін США запровадив санкції проти білоруських організацій та фізичних осіб

Санкції запровадили проти джерел доходів режиму Лукашенка, його так звані особистих “гаманців” та тих, хто сприяє веденню агресивної війни Росії в Україні та координує переміщення дітей з України до Білорусі.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 11 організацій і вісьмох осіб з Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

”Ця акція посилює тиск на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка та співучасть у невиправданій війні Росії проти України”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон, санкції запровадили проти джерел доходів режиму Лукашенка, його так звані особистих “гаманців” та тих, хто сприяє веденню агресивної війни Росії в Україні та координує переміщення дітей з України до Білорусі.

Зокрема, за депортацію українських дітей санкції запровадили проти Дмитра Шевцова, генерального секретаря Червоного Хреста Білорусі.

Як “гаманець” Лукашенка під санкції потрапив Олександр Шакуцин, який регулярно порушує заборони на імпорт техніки до Білорусі та Росії. Його компанія “Амкодор” розробляє та планує випускати ударні безпілотники та артилерійські системи вогню. Проти цієї компанії також запроваджені санкції.

Павло Георгійович Топузідіс і Віктор Євгенович Петрович потрапили під санкції також як “гамаці Лукашенка”, як і їх ТОВ “Табак Інвест”.

Також під санкції потрапила “Керуюча компанія” холдингу “Білоруська цементна компанія”, Білоруський виробничо-торговельний концерн лісодеревообробної та целюлозно-паперової промисловості, державний білоруський логістичний провайдер “Белтаможсервіс” та його генеральний директора Вадим Бабарикін.

США також запровадили санкції проти ВАТ “Мінський механічний завод імені С. І. Вавілова”, який виробляє та продає оптичні приціли для стрілецької зброї, і його гендиректора Олександра Мороза .

Під санкції США потрапило ВАТ “Зеніт БелОМО” (виробляє військові приціли) та гендиректор компанії Микола Гайчук, як і Науково-технічний центр ЛЕМТ та його керівник Олексій Шкадаревич.

За підтримку російської агресії санкції запровадили проти ВАТ “Алевкурп”, яка спеціалізується на створенні нових радіолокаційних систем, та Planar Research and Production Holdings for Precision Engineering, яка є розробником і постачальником компонентів для мікроелектроніки в Білорусі. Через це ж під санкції потрапила група “Горизонт”, яка надає російським військовим дисплеї останнього покоління.

Що передувало накладенню цих санкцій