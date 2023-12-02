Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Що подивитися: 8 серіалів грудня
Що подивитися: 8 серіалів грудня
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білоруського Червоного Хреста

Призупинення є результатом того, що не був звільнений генсекретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білоруського Червоного Хреста
Фото: IFRC

Від 1 грудня призупинено членство Білоруського Товариства Червоного Хреста в Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Про це повідомила пресслужба Міжнародного Червоного Хреста.

“Призупинення є результатом невиконання Білоруським Червоним Хрестом вимоги про звільнення пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного товариства”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вимога була висунута після заяв Шевцова, зокрема щодо ядерної зброї та переміщення дітей до Білорусі, а також його візиту до Луганська та Донецька.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Таким чином Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як члена IFRC, також буде призупинено будь-яке нове фінансування білоруського Червоного Хреста. 

Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХ, голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних засіданнях МФЧХ.

Втім, членство Білоруського Червоного Хреста може бути відновлено після виконання вимог.

Нагадаємо, у липі Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування причетності білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей з окупованих Росією територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies