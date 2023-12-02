Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білоруського Червоного Хреста

Призупинення є результатом того, що не був звільнений генсекретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Від 1 грудня призупинено членство Білоруського Товариства Червоного Хреста в Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Про це повідомила пресслужба Міжнародного Червоного Хреста.

“Призупинення є результатом невиконання Білоруським Червоним Хрестом вимоги про звільнення пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного товариства”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вимога була висунута після заяв Шевцова, зокрема щодо ядерної зброї та переміщення дітей до Білорусі, а також його візиту до Луганська та Донецька.

Таким чином Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як члена IFRC, також буде призупинено будь-яке нове фінансування білоруського Червоного Хреста.

Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХ, голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних засіданнях МФЧХ.

Втім, членство Білоруського Червоного Хреста може бути відновлено після виконання вимог.

Нагадаємо, у липі Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування причетності білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей з окупованих Росією територій.