Антиген Kell — «бракована» кров?

Для чого знати свою групу крові та резус-фактор, більшість людей розуміє, хоча ми слабко собі уявляємо, від чого ці характеристики залежать, як працюють і на що впливають. Система антигенів Kell — ще менш відоме явище.

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Часом так трапляється: людина вперше у житті наважується здати кров, але дізнається, що має «Kell-позитивний» статус, і що її кров не може бути перелита пацієнтам. Більшість із нас у таких випадках розчаровуються й більше ніколи не повертаються до цієї теми, тому так і не дізнаються, що насправді можуть бути донорами та рятувати життя.

Що таке система антигенів Kell?

Система антигенів Kell (також відома як система Kell-Cellano) — група антигенів, які розташовуються на поверхні еритроцитів. До цієї групи належить до 25 білків, найвизначніший з яких — антиген К. Саме за наявністю або відсутністю цих білків в еритроцитах людей ділять на Kell-позитивних та Kell-негативних — принцип подібний до більш звичного резус-фактору.

Kell-позитивні люди у світі складають меншість — близько 9 % населення. Тому ми менше знаємо про систему Kell, ніж про групи крові та резус-фактор, оскільки рідше стикаємося з цим питанням.

Чому Kell-позитивних людей зазвичай не допускають до здачі цільної крові?

Кров з негативним Kell може використовуватися для переливання реципієнту з будь-яким Kell. Проте якщо стається навпаки, потрапляння Kell-позитивної крові в організм Kell-негативного реципієнта може викликати тяжку імунну реакцію. Організм починає виробляти антитіла, які знищують еритроцити. Тому переливати кров від Kell-позитивного донора можна лише такому ж реципієнту.

Для цього в лікарнях мають бути сформовані банки крові та діючі імуногематологічні лабораторії, які роблять «підбір» крові. Оскільки це потребує додаткових ресурсів, а позитивний фактор Kell має невеликий відсоток населення, центрам крові зазвичай простіше не приймати таких донорів.

Якщо спиратися на дані про те, що в Україні кров щорічно здають 320-350 тисяч людей, можемо припустити, що через відведення Kell-позитивних осіб система крові втрачає 30 тисяч донорів щороку. Нагадаю, що кожна донація цільної крові може врятувати від 1 до 3 людських життів, і, відсторонюючи Kell-позитивних донорів, ми не використовуємо цю можливість у повній мірі.

У Португалії, населення якої налічує близько 10 млн людей, на рік здійснюється 311 тисяч донацій крові. Португальський інститут крові та трансплантації (IPST, IP) існує вже понад 60 років та забезпечує збір, переробку, зберігання і розподіл крові та її компонентів. Інститут заготовляє близько 60% від загального обсягу крові в Португалії. Ще 40% заготовлюють лікарняні установи служби крові завдяки регулярним добровільним безоплатним донорам.

В одному із найбільших госпіталів у Лісабоні побувала і я — у госпіталі Санта Марія. До реформи даний заклад охорони здоров’я здійснював забір крові, а на сьогодні працює як лікарняний банк крові, має власну імуногематологічну лабораторію і робить усе для того, щоби кров була вчасно доставлена і якісно підібрана для кожного пацієнта.

Госпіталь розразований на 1300 ліжок. На рік тут здійснюється 18 тисяч трансфузій еритроцитарної маси, та по 5 тисяч трансфузій плазми і тромбоцитів. В обласних багатопрофільних лікарнях України, де в середньому по 2000 ліжок, на рік переливають близько 5 тисяч доз еритроцитів та до тисячі доз тромбоцитів.

Як донори з позитивним фактором Kell можуть рятувати життя?

В деяких українських центрах крові Kell-позитивні донори можуть здати й цільну кров — еритроцитарна маса в такому разі використовується для переливання Kell-позитивним реципієнтам. Так мало би бути всюди, і ми можемо це змінити, але потрібна системна робота на різних рівнях.

Проте ви вже сьогодні можете рятувати життя, навіть якщо маєте позитивний Kell. Цей антиген розташовуюється лише на еритроцитах, тому ви в будь-якому разі можете здавати плазму та тромбоцити. Це навіть можна робити частіше — якщо цільну кров здають раз на 60 днів або рідше, тромбоконцентрат і плазму можна здавати кожних два тижні. Плазма застосовується при переливанні у будь-якому разі, тромбоцити ж особливо важливі для дітей з онкогематологічними захворюваннями. Курс хіміотерапії для такої дитини може потребувати 50 або більше переливань тромбоконцентрату.

В будь-якому разі ви можете звернутися до координаційного центру ДонорUA або до центру крові у своєму місті. Якщо ви маєте позитивний Kell, вас проконсультують, як краще стати донором.

Як дізнатися свій Kell-фактор?

Найпростіший та безкоштовний спосіб визначити свій Kell-статус — здати кров. Ви дізнаєтеся також свою групу крові й резус-фактор, рівень гемоглобіну. Окрім того, донорська кров перевіряється на ВІЛ, сифіліс, гепатити В та С, тож донорство — комплексний та доступний спосіб стежити за здоров’ям.

Реєструйтеся на платформі ДонорUA та отримуйте сповіщення, коли для порятунку життів знадобиться саме ваша кров. Навіть якщо ви все-таки не можете бути донором ні в якому разі, донорський рух можна підтримувати донатами чи репостами.