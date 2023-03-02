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​У Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові

Над його створенням почали працювати одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

​У Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові

2 березня в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Це дозволить зберігати компонент крові до 30 років. 

У МОЗ зазначили, що робота над проєктом стартувала одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки в державі різко зросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, відкриття першого банку довгострокового зберігання еритроцитів дозволить у майбутньому планувати стратегію донорства на роки.

Також завдяки проєкту в Україні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові, зберігати її протягом десятиріч та розвинути оперативну логістику за найскладніших умов (наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних).

Нагадаємо, із 25 лютого 2022 року Кабмін припинив експорт препаратів крові. Обмеження тривало 30 днів.

Раніше стало відомо, що в Україні відкриють перший банк посмертної донорської шкіри.

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