Кабмін із 25 лютого припинив експорт препаратів крові

У МОЗ повідомили, що український уряд на 30 днів припинив експорт препаратів крові.

"Уся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення", - наголосили в Мінохорони здоров'я.

Фото: dnipro.depo.ua Черга на здачу крові у Дніпрі

Кожен, хто може і хоче здати кров, повинен звернутися у центр крові у своєму регіоні. Заклади працюють і можуть приймати донорів, зазначили в міністерстві.

У багатьох містах України біля центрів служби крові щодня утворюються черги з десятків і сотень людей - як-от у Маріуполі, Краматорську, Вінниці, Полтаві, Рівному, Тернополі тощо. Київський міський центр крові перейшов на цілодобовий режим роботи.

Також Кабмін затвердив і визначив для кожної області обов'язкові обсяги забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю, її компонентами і препаратами.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоровʼя закликало українців стати донорами крові для потреб поранених.

У міністерстві також зазначили, що наразі на складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек і постачання препаратів до лікарень.

До речі, з введенням воєнного стану в лікарнях припиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.