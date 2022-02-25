Економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту, все для перемоги", – Шмигаль

На позачерговому засіданні уряду вирішили перерозподілити кошти, аби посилити фінансування національної безпеки і оборони.

Економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту, все для перемоги".

Про це на брифінгу повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він закликав у такий самий формат переорієнтуватися всіх громадян – вступати до тероборони, допомагати військовим, волонтерам, медикам.

На позачерговому засіданні уряду вирішили перерозподілити кошти, аби посилити фінансування національної безпеки і оборони, здійснювати першочергові заходи і платежі.

Також уряд вирішив здійснити державні внутрішні запозичення шляхом поетапного випуску військових облігацій.

У звʼязку з введенням воєнного стану зарплата військових зросте на 30%. Також дозволили перерахувати гроші за вакцинацію в єПідтримці на потреби армії.

"Порти України переходять у посилену охорону. Уряд встановив рівень оборони три у морських і річкових портах України, портових засобах і суднах, які мають право плавати під прапором України на період воєнного стану", – додав він.

Крім того, за рішенням уряду на період воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самостійно приймати рішення, яка гуманітарна допомога та в якій кількості потрібна. Державна митна служба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для госпіталів, лікарень, ЗСУ та сил територіальної оборони.

Також тимчасово припинено експорт препаратів крові, МОЗ буде затверджувати обсяги обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я донорською кров'ю та препаратами крові.

Денис Шмигаль також закликав міжнародних партнерів згуртуватися і зупинити агресора та його війну проти України. "Ми закликаємо всі цивілізовані країни ввести ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в'їзд російських громадян на вашу території та відключити Росію від SWIFT", – підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.