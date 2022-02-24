Центробанк Польщі виділив НБУ термінову допомогу в розмірі 1 млрд доларів

Допомога надається у зв'язку з агресією Росії

Національний банк Польщі ухвалив рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Польський Національний банк висловлює свою цілковиту солідарність з Національним банком України і з усім українським народом перед обличчям російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", – йдеться в повідомленні.

Валютний своп – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Нагадаємо, на підтримку України виступили 48 держав і 5 міжнародних організацій. Європейський союз та США готують новий пакет санкцій проти РФ.