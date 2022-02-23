Рада виділила додатково 16,04 млрд грн на підвищення обороноздатності і безпеки, - Резніков

Верховна Рада своїм рішенням додатково виділила 16,04 млрд грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави. Ще 587 млн грн виділені Головному управлінню розвідки Міноборони.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Міноборони спрямувало на збільшення грошове забезпечення військовим 12,26 млрд гривень.

"Якщо рекрут отримуваа 10000 гривень, то з березня ця сума складе 13000; у командира роти - з 15800 до 20500 гривень; у командира бригади - з 25400 до 33000 гривень. І це лише перший крок", - повідомив міністр.

Він зазначив, що було виділено 2,63 млрд гривень на придбання 70 тисяч комплектів шоломів та бронежилетів для відновлення непорушних запасів індивідуальних засобів захисту.

Сили територіальної оборони ЗСУ будуть також підсилені засобами зв’язку, обмундируванням, технікою та приміщеннями. На ці заходи передбачено ще майже 1,15 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який суттєво підвищує фінансування оборонного сектору. Видатки за бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" збільшуються на 9,096 млрд гривень – з 28,4 млрд до 37,5 млрд гривень.

Законом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн, з них на оборонну сферу – понад 22 млрд.