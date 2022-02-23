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Парламент ухвалив законопроєкт для збільшення видатків на оборону

З бюджету можна буде витрачати на оборону стільки коштів, скільки необхідно. 

Парламент ухвалив законопроєкт для збільшення видатків на оборону
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу, який встановлює особливості регулювання бюджетних відносин у звʼязку з посиленою збройною агресією Росії проти України.

За проголосували 347 депутатів. 

Документ збільшує утричі грошове забезпечення для військових на першій лінії фронту. Збільшуються всі видатки на закупівлю озброєння і військово-промисловий комплекс.

"Казначейським рахунком на період військових загроз розпоряджається Кабінет міністрів України з пріорітетом і без обмежень для видатків на оборону. Якщо треба 100% бюджету на оборону – значить так і буде", – зазначила під час представлення законопроєкту лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. 

Законопроєкт невідкладно підпише голова парламенту, після чого його зразу відправлять на підпис президентові. Він набуде чинності наступного дня після публікування. Закон діятиме три місяці. Його тексту на сайті парламенту поки що немає. 

Нагадаємо, Рада також має розглянути законопроєкт щодо виділення 23 млрд гривень на оборону і захист держави. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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