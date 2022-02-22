Що за послуга – кредит онлайн?

Мікропозиками зараз користується основна частина громадян України. Це зручна фінансова послуга, швидка допомога в екстрених ситуаціях. Незаплановані витрати можуть статися з кожним – питання, що ви робите в подібних ситуаціях. Не хочете звертатися до знайомих, але терміново потрібні гроші? Оформляйте кредит онлайн. Оскільки банки часто довго перевіряють заявки, не відразу дають відповіді, висувають суворі вимоги до клієнтів, популярність МФО тільки зростає. Взяти кредит у мікрофінансовій організації можна з кількома документами, відразу після звернення. Ви пред'являєте паспорт, код, заповнюєте коротку анкету та надсилаєте її на розгляд. Оскільки відсоток схвалень у МФО високий, у вас є всі шанси отримати потрібну суму.

Суть послуги мікрокредитування

Мікрокрозайм – це позичка на невелику суму, що оформляється у мінімальні терміни. Взяти гроші можна буквально за 10 хвилин зі смартфона або ПК. Саме віддалене кредитування користується максимальним попитом, оскільки це дуже зручно – заповнюєте анкету віддалено та відправляєте запит через сайт, отримуєте рішення. Але за бажання можна пошукати МФО, які видають гроші у відділеннях. Гнучкість та клієнтоорієнтованість - відмінні риси МФО.

Позики до заробітної плати – послуга термінового кредитування. Вона створювалася спеціально, щоб клієнт міг заповнити пролом у сімейному бюджеті, дочекатися планової виплати (стипендія, зарплата, соціальна допомога). Число клієнтів МФО постійно збільшується, що говорить про перспективність, зручність подібного сервісу.

Кредити до зарплати - дуже зручна послуга, яка може виявитися корисною для будь-якого позичальника. Ось її переваги:

Максимально швидке опрацювання заявок. Банки можуть довго приймати рішення щодо кожного запиту. Якщо немає часу чекати, одразу звертайтеся до МФО.

Миттєві виплати. Відразу після позитивної відповіді гроші будуть надіслані на ваш рахунок.

Мінімальний список документів. Для оформлення позички достатньо паспорта та коду ІПН. Довідку з місця роботи робити не потрібно, офіційне працевлаштування також не перевіряється.

Зручність. Ви подаєте заявку зі смартфона або ПК, незалежно від місця, де ви знаходитесь.

Прозорі умови. До підписання договору ви бачите скільки грошей і на який термін берете. На головній будь-якого сайту чи програми є онлайн-калькулятор.

Погана кредитна історія? Це не страшно - мікропозику все одно взяти можна.

Чи варто брати мікропозику?

У мікрокредитів є свої особливості, які треба розуміти та враховувати. На тривалий термін оформляти таку позику не вигідно – причина у високих відсотках. Зате ви можете перехопити до зарплати, отримати позикові кошти незалежно від стану КІ по парі документів. Постійні клієнти МФО можуть розраховувати на знижки, бонуси згідно з програмою лояльності. Новим позичальникам організації пропонують першу позику під 0%. До вибору МФО проаналізуйте ринок, порівняйте пропозиції та зупиніться на тому, яке вважаєте найвигіднішим.