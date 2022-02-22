На Волині стартував ремонт траси до міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ

Торік реконструювали 3 км цієї міжнародної траси між селами Довгоноси та Старі Кошари.

На автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин на 10-кілометровій ділянці, що слугує під'їздом до міжнародного пункту пропуску «Ягодин» (Україна) – «Дорогуськ» (Польща), стартували ремонтні роботи у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Про це повідомили у САД Волинської області.

“Найбільший трафік автошляхом М-07 у межах Волині спостерігається на ділянці Ковель – Ягодин, саме її активно розбудовуємо, доводячи до параметрів І категорії”, - зазначили у відомстві.

Зараз дорожники фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду та проводять земляні роботи поблизу села Римачі у напрямку Любомля.

Цього року дорожники планують провести реконструкцію 7 км автошляху М-07 між населеними пунктами Руда і Хворостів та відновити понад 18 км «варшавки» на ділянці Любомль – Ягодин у рамках поточного середнього ремонту. Також виготовляється проєктно-кошторисна документація на реконструкцію 17 км цього міжнародного автошляху на відтинку Старі Кошари – Руда.

Торік реконструювали 3 км цієї міжнародної траси між селами Довгоноси та Старі Кошари.

“Там збудували новий проїзд та відновили дорожнє покриття на наявному. Роботи на об’єкті будуть завершені у поточному році”, - додали у Службі.

Як відомо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповів про плани щодо будівництва у межах програми Володимира Зеленського першого концесійного автобану Краковець – Броди – Львів – Рівне.