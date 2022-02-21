Фондовий ринок РФ обвалився до рівнів листопада 2020 року

Ринок акцій Російської Федерації у понеділок, 21 лютого, обвалився до рівнів листопада 2020 року за індексами МосБіржі та РТС.

"Масштаби відкату індексів переписали обвал березня 2020 на початку пандемії COVID-19, при цьому обсяги торгів акціями на "Мосбіржі" досягли історичного максимуму, перевищивши 505 млрд рублів", – пише російський "Интерфакс", називаючи 21 лютого новим "чорним понеділком".

За підсумками основних торгів індекс МосБіржі впав до 3036,88 пункта (-10,5%, мінімум дня – 2910,49 пункта), індекс РТС (офіційний індикатор Фондової біржі РТС. Вперше був розрахований 1 вересня 1995 і є загальновизнаним показником стану російського фондового ринку, – ред.) – до 1207,5 пункта (-13,2%, мінімум дня – 1152,14 пункта); ціни більшості "блакитних фішок" (акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів, – ред.) на "Московській біржі" впали на близько 18,3%.

Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі за день склав 505,353 млрд рублів.

Долар США виріс до 78,7 руб./$ 1 (+1,4 рубля).

Раніше сьогодні повідомляли, що російський фондовий ринок різко знижується на тлі загострення ситуації на Донбасі. За даними російських ЗМІ, ще вранці понеділка, 21 лютого, на відкритті торгів котирування російських компаній зростало. Це відбувалося через про готовність президента США Джо Байдена зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо не станеться вторгнення в Україну.