Герус про кризу на ринку електроенергії: "Це може бути бажанням задешево скупити е/е по довгострокових контрактах"

Очільник профільного комітету парламенту зазначив, що маніпулювати ціною на ринку досить непросто, і це може робити той, у кого є велика ринкова влада.

Відмова ключових гравців на ринку електричної енергії купувати її "на добу наперед", що призвела до обвалу цін на початку лютого 2022 року, може бути пов'язана зі спробою зіграти на понижені ціни при укладанні довгострокових контрактів.

Таку думку в коментарі для LB.ua висловив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, коментуючи дестабілізацію ринку електроенергії на початку лютого та обвал цін на "ринку на добу наперед".

"Щодо цілей, ймовірно, це може бути бажанням задешево скупити електроенергію державних підприємств по довгострокових контрактах із аргументом "подивіться, але така ж низька ціна на спотовому ринку, на ринку на добу наперед", – розповів Lb.ua Андрій Герус.

Більш докладно про це ми писали в статті "Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії".

"До речі, не варто дивуватися, якщо після скупок е/е у держпідприємств на довгий період часу, ціна на ринку на добу наперед знову виросте (буде піднята). Можна було б менше звертати на ці коливання цін на РДН, але усі українці по суті є акціонерами державних енергетичних підприємств, і тому неправильно, щоб такі держпідприємства задешево скидували комусь свою е/е", – зазначив Андрій Герус при цьому.

"Щодо ДТЕК. Маніпулювати ціною на ринку досить непросто, і це може робити той, у кого є велика ринкова влада. Точніше тільки той, у кого є велика ринкова влада. Можливо, більше інформації є у АМКУ, адже там розслідують схожу ситуацію, яка вже була у липні минулого року", – також констатував він.

Як повідомляв Lb.ua, на початку лютого Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) була змушена провести екстрене засідання для стабілізації "ринку на добу наперед" (РДН). "Ринок на добу наперед" – це сегмент, на якому здійснюється купівля-продаж електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними цінами.

Регулятор застосував низку обмежень після того, як стало зрозуміло, що синхронні дії двох найбільших покупців електроенергії в країні в цьому сегменті ринку – компанії групи ДТЕК Ріната Ахметова та "Юнайтед Енерджі" Ігоря Коломойського – фактично дестабілізують ринок.

За повідомленнями АТ "Оператор ринку", загальний обсяг купівлі-продажу електроенергії на РДН за 10 днів лютого 2022 р. знизився на 22,2% у порівнянні з аналогічним періодом січня, становивши 1 281 037,7 МВт·год. За цей же період ціна знизилась на 27,8% до рівня 1 980,96 грн/МВт.год.

При цьому за тиждень з 7 по 14 лютого ціна на електроенергію для бізнесу збільшилася майже на 16%. 17 лютого "Наші Гроші" повідомили, що держава в особі держпідприємства "Гарантований покупець" продала групам компаній Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського енергії на пів мільярда гривень по цінах на 21% менше ринкових.