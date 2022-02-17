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Верховна Рада ратифікувала угоду про позику від ЄІБ на 22 млн євро

Метою проєкту є реалізація розвитку пасажирського транспорту у великих та середніх містах із населенням більше 100 000 осіб.

Верховна Рада ратифікувала угоду про позику від ЄІБ на 22 млн євро
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди "Міський громадський транспорт II" про позику від Європейського інвестиційного банку на 22 млн євро.

За проголосували 298 народних депутатів.

Заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко під час представлення документа пояснила, що метою проєкту є реалізація розвитку пасажирського транспорту у великих та середніх містах із населенням більше 100 000 осіб.

На ці кошти мають оновити транспорт і зробити його більш екологічним. Участь у проєкті беруть 18 міст. На сайті Мінінфраструктури зазначено, що кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро. 

Також передбачено будівництво та модернізацію трамвайних і тролейбусних ліній у Черкасах, Білій Церкві, Кам’янському, Дніпрі, Львові, Кременчуці та Запоріжжі. 

"Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподіллено серед міст України, які стали учасниками даного проекту, а саме: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці та інші", – зазначено в міністерстві. 

Нагадаємо, перший проєкт із ЄІБ на оновлення громадського транспорту Україна підписала у 2016 році. Він передбачає реалізацію 21 підпроєкту в 11 містах. 

У квітні 2020 Україна попросила Європейський інвестиційний банк виділити ще 200 млн євро на розвиток громадського транспорту.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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