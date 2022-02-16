У Верховній Раді зареєстровано постанову про створення коаліції держав проти агресії Російської Федерації та безпольотної зони на кордонах України.

Про це журналістам у кулуарах Ради повідомив член Комітету з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від "Голосу" Роман Костенко.

Нардеп наголосив на важливості документа на тлі посилення російської агресії.

"Коли Росія вимагає від нас виконання Мінських домовленостей, хоча сама не збирається їх виконувати, намагаючись визнати "Л/ДНР", ми повинні повернутися до первинних гарантій та ухвалити постанову, яка буде спрямована на конкретні дії", – пояснив Роман Костенко.

Проєкт постанови №7047 зареєстровано у Верховній Раді 14 лютого.

Група народних депутатів із фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" пропонують ухвалити звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламенту Великої Британії про створення міжнародної коаліції демократичних держав для протидії повномасштабній війні.

Автори документу також пропонують передбачити створення безпольотної зони навколо українсько-російського, українсько-білоруського, українсько-молдавського державного кордону, а також над українськими акваторіями Чорного та Азовського морів у разі повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 15 лютого три президенти України – Кравчук, Кучма та Ющенко звернулися до підписантів Будапештського меморандуму. Вони закликали країни-учасниці взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі і світі.