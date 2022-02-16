Керівництво Верховної Ради вважає звернення Державної думи РФ щодо визнання "незалежними державами" терористичних "ДНР" і "ЛНР" кроком до ескалації.

Про це спікер та віцеспікер українського парламенту заявили журналістам 16 лютого.

"Треба розуміти, що це крок до ескалації, а не до зменшення напруги. Якими би пересуваннями військ це не супроводжувалося, як нам зараз це намагаються показати. Ми розуміємо, що політично – це крок до ескалації. І не до виконання Мінських угод, а швидше, як ставлення до них", – пояснив свою позицію перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

Віцеспікер Ради процитував німецького державного і політичного діяч Отто Бісмарка, який казав, що "угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані". Корнієнко зазначив, що правдивість цих слів ми зараз бачимо на прикладі виконання Мінських угод.

"Це не просто акт ескалації. Це продовження акту агресії стосовно України. Тому весь світ і зокрема Україна повинні відповідати адекватно. І одним із кроків могло би стати накладення санкцій на кожного депутата Державної думи, який проголосував за це рішення", – заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

Він назвав такий крок адекватною відповіддю і наголосив, що як член Ради національної безпеки та оборони буде таке рішення пропонувати для ухвалення РНБО.

"Але ми не будемо обмежуватися Україною. Звертатимемось до наших колег з інших країн з проханням розглянути накладення персональних санкцій щодо кожного депутата російської Думи, який проголосував за звернення Путіна щодо визнання терористичних "ДНР" і "ЛНР"", – додав спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. МЗС України веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи.

16 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Президент РФ Володимир Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам.

Другий президент України Леонід Кучма назвав рішення Держдуми "галасливими балачками". Він наголосив, що всі реальні рішення в Росії приймаються "у Кремлі і тільки у Кремлі".