Країна героїв

Ця історія про нас. Ми восьмий рік проходимо надскладне випробування.

Головні герої у світовій літературі, історії, легендах завжди проходять один шлях. Він починається з грандіозної мети. Мета різна: покарати поганих хлопців, самому, незалежно ні від кого, визначати майбутнє, зробити те, чого до тебе не робив ніхто. Далі герой обирає шлях до своєї мети, який точно буде складним і потребуватиме напруження всіх сил.

Фото: twitter.com/UKRINFORM

Наш народ миролюбний і добрий. У нас ще багато справ. Ми будемо невтомно працювати, навчатися, робити наукові відкриття, кохати та ростити дітей. Ми маємо жити. І, попри свою миролюбність, ми готові битися за це.

На карті світу є інша країна, що від часів заснування була оточена ворогами. І багато-багато разів вона зазнавала атак. І переважна більшість громадян цілком усвідомлюють необхідність захищати власну державу. Якби вони не робили це щоразу, їхня держава вже давно припинила б своє існування. Вони не раз опинялись на межі нищівної поразки, але завжди перемагали. І навчилися битися до останнього та сприймати цю загрозу як повсякденну даність. Та вони не просто вижили у ворожому оточенні, а й спромоглися досягти надзвичайних економічних успіхів та високого рівня життя.

Державність України теж народжувалась у неймовірних випробуваннях. Мільйони українців століттями мріяли про волю та можливість самим визначати власну долю. І жодні випробування нас не зламають у майбутньому.

Чим вирізняються успішні люди та успішні країни? Вони завжди чітко розуміють, чого прагнуть. Обирають мету й разом планують кроки для її досягнення. Тому ми продовжуємо будувати сильну Україну, яку поважають та з інтересами якої рахуються в усьому світі. Наш вибір – єднання не у словах, а у діях. Український народ – єдина потужна сила у цей складний час для країни.

Фото: Lb.ua

Так, ми сьогодні перебуваємо під величезним тиском. Але ми незламні. І ми вже навчилися тиснути у відповідь та відстоювати власну позицію. Адже ніхто не зробить це за нас.

Ми готові до будь-якого розвитку подій. Щоденно працюємо, щоб цю готовність підвищити. За минулий рік кардинально посилилась підтримка з боку наших міжнародних партнерів. І останніми тижнями вони безпрецедентно збільшили допомогу задля посилення Збройних сил України. Дії наших міжнародних партнерів є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України.

Тож сьогодні українська армія підготовлена набагато краще, ніж будь-коли раніше.

Фото: ОПУ

Ми системно працюємо над зміцненням енергетичної, продовольчої та фінансової безпеки України, посилюємо заходи з захисту критичної інфраструктури. Працюємо над впровадженням вже ухвалених рішень щодо стимулювання економіки та над новими заходами підтримки наших підприємств та українських громадян. Постійно координуємо дії з іноземними колегами. Ми працюємо як єдиний механізм.

Очевидно, що сьогодні нам потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки. Не лише на сьогодні, не тільки тепер. Підкреслюю: Україна бореться за довгострокові гарантії безпеки, аби українські громадяни могли з упевненістю дивитися у завтрашній день.

День єднання – це день поваги до самих себе. Повага об'єднує нас – як і прагнення забезпечити Україні щасливе та мирне майбутнє.

Ми спокійні, впевнені та сильні. Сильні, бо разом.

З Днем єднання! Єднання країни героїв!