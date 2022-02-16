МЗС України висловило протест щодо вироку журналісту Єсипенку

МЗС України опублікувало на офіційному сайті коментар у зв'язку з оголошенням окупаційною владою Криму вироку українському журналісту Владиславові Єсипенку.

"Такий вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", йдеться в заяві МЗСУ.

У міністерстві зазначили, що "процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання зізнання у нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідчень про непричетність обвинуваченого до інкримінованих діянь в ході судового процесу вказують на виключно політичну вмотивованість рішення позбавити волі Владислава Єсипенка".

МЗС вимагає скасувати рішення так званого "Сімферопольського районного суду" від 16 лютого і звільнити Єсипенка та всіх незаконно утримуваних Росією українців.

У відомстві закликали міжнародну спільноту засудити неправомірну практику судових переслідувань Росією громадян України і вимагати припинення "порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України". Також МЗС наполягає продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист прав та свобод в Криму.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний окупаційній владі Сімферопольський районний суд засудив фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка до шести років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

Окупаційна влада Криму затримала журналіста в березні 2021 року після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті Тараса Шевченка. Єсипенку оголосили підозру в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А.", а також виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Журналіст розповідав, що у СІЗО його катували струмом.