Держави, які допомагають Україні протистояти Росії, допомагають насамперед собі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нині тривають перемовини з різними державами щодо питання гарантій безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми говоримо з усіма лідерами, особливо з тими, хто сумнівається, з тими, у яких є контакти з Російською Федерацією... Але на цьому шляху велика відстань – роки і місяці, особливо, якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО. Ми про це говоримо твердо. Для нас це сьогодні єдина альтернатива нинішній ситуації, коли ми захищаємо самі себе", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в гарантіях безпеки хоче бачити пункт "про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію". Бо наразі Україна має "двісті тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності".

"Фінансування армії - номер один. Навчання, реабілітація і т. д. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання... Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери", - сказав Зеленський.

Президент підтвердив, що зустрів розуміння лідерів країн у питання гарантій безпеки. Щоправда, не уточнив, хто саме підтримав його пропозицію.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього... Але я ще раз кажу – вони допомагають собі", - додав Зеленський.

Український президент сказав, що міжнародна спільнота не має "стовідсоткової впевненості, що завтра з ними нічого не трапиться. Навіть якщо вони знаходяться в тому чи іншому союзі. У багатьох з'явилися сумніви". Тому посилення української армії неможливе в односторонньому порядку. Для цього потрібна підтримка країн-партнерів.

"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - зауважив Зеленський. - Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо – дякую. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія – то будемо не готові...".

Президент України також заторкнув тему енергетичної безпеки та пов'язаного з нею "Північного потоку-2". "Ось чому ми з "Північним потоком-2" так мучимося? Та заради бога, та нехай ще сто "потоків" зроблять через чужі території. Тільки якщо є одне європейське законодавство, яке це все регулює, де немає монополій. Тоді чого ви хочете від нашої труби? Пустіть чужий газ через нашу трубу. Чого ви його блокуєте?" - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати".

Нагадаємо, 17 лютого Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україні "потрібні глобальні надійні гарантії безпеки. Не на сьогодні, не на один день, не на місяць. І наша держава продовжує активно боротися за них".