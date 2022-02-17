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Резніков анонсував створення в Україні Сил кібероборони

Наразі триває робота над законопроєктом.

Резніков анонсував створення в Україні Сил кібероборони
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністерство оборони спільно з Радою національної безпеки та оборони працює над завершенням законопроєкту про утворення Сил кібероборони України.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроєкт про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", – розповів Резніков.

За словами міністра, поки що не відомо, в яку суму обійдеться створення Сил кібероборони, тому що наразі не сформовано нормативно-правову базу.

"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло, яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", – зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, 15 лютого відбулася потужна DDoS-атака на державні вебресурси. Зокрема хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, відбулися збої в роботі "Приват24" та "Ощадбанку". 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема – Росії.

У Кіберполіції заявили, що у цих DDoS-атаках є сліди іноземних спецслужб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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