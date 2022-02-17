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Арахамія: "Онлайн голосування точно не суперечить Конституції"

"Навіть із системою "Рада" можна більше зманіпулювати, ніж у відеопотоці".

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що запровадження онлайн-голосування для хворих на ковід депутатів не суперечить Основному закону України.

Про це політик розповів журналістам у кулуарах Ради, інформує кореспондентка LB.ua.

Арахамія пояснив, що перш ніж запропонувати такий спосіб голосування нардепами, питання узгоджували з юристами.

"Він (народний депутат, – ред.) персонально голосує чи ні? Написано, що голосування має бути особистим, а обробка даних голосування проводитися на Грушевського (будівля Верховної Ради розташована за адресою вул. Грушевського, 5, у Києві, – ред). "У сесійній залі" нема слова. Обробка даних усіх голосувань буде на Грушевського, лічильна комісія на Грушевського... Навіть із системою "Рада" можна більше зманіпулювати, ніж у відеопотоці, де я, наприклад, піднімаю зелену картку", – зауважив народний депутат.

Нагадаємо, що на погоджувальній раді 14 лютого перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення надати дозвіл хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування вчора на засіданні фракції "Слуга народу" закликав президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати в онлайні за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні.

Народний депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов у своєму блозі в Telegram пояснив, що це питання визначено як пріоритетне для парламенту на цей тиждень. 

Передбачається, що хворі нардепи братимуть участь в пленарному засіданні через Zoom шляхом підняття табличок "за", "проти", "утримався" одночасно з депутатами в залі. 

Для ухвалення цього рішення потрібні зміни до Регламенту. У Конституції зазначено, що "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".

В опозиції виступають категорично проти переведення  Ради на дистанційку, називаючи її порушенням норм Конституції про обов’язкове особисте голосування в стінах парламенту. Так, депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко наголосив, що Конституційний суд вже давно дав свій висновок щодо голосування - воно має відбуватися "у визначеному місці в визначений час". Він також запитав, де взяти гарантії, що депутат голосуватиме "не під дулом автомата"?

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що запровадження онлайн-голосування для хворих на ковід депутатів буде неконституційним. Стосовно того, що дистанційне голосування пропонують дозволити тільки депутатам, які мають підтверджений ПЛР-тестом коронавірус, Рудик зазначила, що тестування необхідне і для входу в парламент, але його, за її словами, перевіряють рідко.

На думку депутатки, запровадження онлайн-голосування може призвести до зловживань. 

Сьогодні Рудик розповіла, що на планшети нардепів вже встановлюють модулі для онлайн-голосування.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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