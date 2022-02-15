Нардеп Власенко про голосування в режимі онлайн: "​Де гарантія, що депутат не буде під дулом автомата?"

Конституційний суд вже давно дав офіційне тлумачення і поняттю "сесія", і поняттю "засідання" - депутати мають знаходитись в одному місці.

Депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко наголосив, що Конституційний суд вже давно дав свій висновок щодо голосування Верховної Ради - воно має відбуватися "у визначеному місці в визначений час".

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"На жаль, "видатні фахівці сучасності" з провладної фракції... Ну це така "трускавецька школа конституційного права"... Я хочу їм нагадати, що в нас є рішення Конституційного суду, років 10 тому прийняте. Воно дає визначення, що таке засідання Верховної Ради. Так от, згідно з цим визначенням, засідання Верховної Ради - це зібрання народних депутатів у визначеному місці у визначений час. Тобто це означає, що депутати повинні бути фізично присутні в тому місці, яке визначене для проведення цього засідання", - наголосив Власенко.

Він зазначив, що дистанційнее голосування не може гарантувати, що рішення приймає саме депутат Ради, а не хтось інший за нього.

"Це не означає, що кожен може сидіти по своїх хатах і жати якісь невідомі кнопочки. І невідомо взагалі, хто буде жати ці кнопочки... На жаль для "Слуг народу" і "фахівців трускавецької школи права", є таке рішення КСУ. І питання не в тому, чи записано це в Конституції. Конституційний суд дав офіційне тлумачення і поняттю "сесія", і поняттю "засідання". І одне і друге пов'язане з тим, що всі депутати мають знаходитися в одному місці", - пояснив депутат.

"Чим зараз мотивують це онлайн-голосування? Якщо Путін нападе, не буде зв'язку і так далі... Послухайте, якщо не буде зв'язку, як ви збираєтесь голосувати онлайн? Це по-перше. По-друге, де гарантія, що депутат зможе фізично дістатися до гаджета? Де гарантія, що депутат не буде голосувати під дулом автомата?... Це все виглядає абсурдним, як і більшість рішень влади у цей складний час", - додав Власенко.

Нагадаємо, вчора на погоджувальній раді перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення можливості дозволити хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування на засіданні фракції "Слуга народу" закликав і президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні.

Для ухвалення цього рішення треба внести зміни до Регламенту. У Конституції також зазначено, що "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".