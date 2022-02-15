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Нардеп Власенко про голосування в режимі онлайн: "​Де гарантія, що депутат не буде під дулом автомата?"

Конституційний суд вже давно дав офіційне тлумачення і поняттю "сесія", і поняттю "засідання" - депутати мають знаходитись в одному місці.

Нардеп Власенко про голосування в режимі онлайн: "​Де гарантія, що депутат не буде під дулом автомата?"
Сергей Власенко
Фото: byut.com.ua

Депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко наголосив, що Конституційний суд вже давно дав свій висновок щодо голосування Верховної Ради - воно має відбуватися "у визначеному місці в визначений час".

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"На жаль, "видатні фахівці сучасності" з провладної фракції... Ну це така "трускавецька школа конституційного права"... Я хочу їм нагадати, що в нас є рішення Конституційного суду, років 10 тому прийняте. Воно дає визначення, що таке засідання Верховної Ради. Так от, згідно з цим визначенням, засідання Верховної Ради - це зібрання народних депутатів у визначеному місці у визначений час. Тобто це означає, що депутати повинні бути фізично присутні в тому місці, яке визначене для проведення цього засідання", - наголосив Власенко.

Він зазначив, що дистанційнее голосування не може гарантувати, що рішення приймає саме депутат Ради, а не хтось інший за нього.

"Це не означає, що кожен може сидіти по своїх хатах і жати якісь невідомі кнопочки. І невідомо взагалі, хто буде жати ці кнопочки... На жаль для "Слуг народу" і "фахівців трускавецької школи права", є таке рішення КСУ. І питання не в тому, чи записано це в Конституції. Конституційний суд дав офіційне тлумачення і поняттю "сесія", і поняттю "засідання". І одне і друге пов'язане з тим, що всі депутати мають знаходитися в одному місці", - пояснив депутат.

"Чим зараз мотивують це онлайн-голосування? Якщо Путін нападе, не буде зв'язку і так далі... Послухайте, якщо не буде зв'язку, як ви збираєтесь голосувати онлайн? Це по-перше. По-друге, де гарантія, що депутат зможе фізично дістатися до гаджета? Де гарантія, що депутат не буде голосувати під дулом автомата?... Це все виглядає абсурдним, як і більшість рішень влади у цей складний час", - додав Власенко.

Нагадаємо, вчора на погоджувальній раді перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення можливості дозволити хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування на засіданні фракції "Слуга народу" закликав і президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні. 

Для ухвалення цього рішення треба внести зміни до Регламенту. У Конституції також зазначено, що "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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