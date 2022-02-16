Верховна Рада розпочала пленарний день 16 лютого з урочистостей з нагоди Дня єднання. Це свято започатковано указом президента України від 14 лютого 2022 року.

Фото: Анна Стешенко

В урочистих заходах взяли участь керівництво українського парламенту, фракцій та комітетів, народні обранці, інформує кореспондентка LB.ua.

Над Радою урочисто підняли Державний прапор з нагоди Дня Єднання. Також українське знамено занесли до зали засідань парламенту.

Біля будівлі Верховної Ради 16 лютого несе почесну варту Національна гвардія України.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Голова Ради Руслан Стефанчук привітав українців із Днем Єднання. Політик зауважив, що свято Єднання є духовною потребою кожного українця.

"Те, що президент Зеленський встановив таке свято саме в день, коли нас хотіли налякати, щоб ми розбіглися по кутках. Натомість ми всі об’єдналися в єдину пружину, в єдиний кулак... Це найкраще свідчить, що це не штучне свято, а відображення реальності", – сказав голова Ради.

Як повідомляли, уранці 16 лютого президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Єднання. Урочистості з нагоди нового державного свята відбудуться по всій країні, а на телеканалах пройде марафон UAРазом.

16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував.

На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Ініціативна група "Першого грудня" сьогодні закликала лідерів політичних еліт України зробити все для досягнення національної згоди, оскільки саме це не входить у плани Кремля. Йдеться зокрема про припинення конкуренції між шостим і п’ятим президентами України. Чільні українські інтелектуали закликали Зеленського і Порошенка припинити особисте протистояння на тлі нового вторгнення держави-агресора.