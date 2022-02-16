Верховна Рада розпочала пленарний день 16 лютого з урочистостей з нагоди Дня єднання. Це свято започатковано указом президента України від 14 лютого 2022 року.
В урочистих заходах взяли участь керівництво українського парламенту, фракцій та комітетів, народні обранці, інформує кореспондентка LB.ua.
Над Радою урочисто підняли Державний прапор з нагоди Дня Єднання. Також українське знамено занесли до зали засідань парламенту.
Біля будівлі Верховної Ради 16 лютого несе почесну варту Національна гвардія України.
Голова Ради Руслан Стефанчук привітав українців із Днем Єднання. Політик зауважив, що свято Єднання є духовною потребою кожного українця.
"Те, що президент Зеленський встановив таке свято саме в день, коли нас хотіли налякати, щоб ми розбіглися по кутках. Натомість ми всі об’єдналися в єдину пружину, в єдиний кулак... Це найкраще свідчить, що це не штучне свято, а відображення реальності", – сказав голова Ради.
Як повідомляли, уранці 16 лютого президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Єднання. Урочистості з нагоди нового державного свята відбудуться по всій країні, а на телеканалах пройде марафон UAРазом.
16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував.
На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.
Ініціативна група "Першого грудня" сьогодні закликала лідерів політичних еліт України зробити все для досягнення національної згоди, оскільки саме це не входить у плани Кремля. Йдеться зокрема про припинення конкуренції між шостим і п’ятим президентами України. Чільні українські інтелектуали закликали Зеленського і Порошенка припинити особисте протистояння на тлі нового вторгнення держави-агресора.