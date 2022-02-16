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The Sun, яка називала нову дату вторгнення в Україну, переписала статтю

Тепер у заголовку – тільки дані американської розвідки.

Британська газета The Sun, яка напередодні повідомила, що Росія вторгнеться в Україну о 3:00 за Києвом 16 лютого, переписала статтю. Тепер замість вказаного часу зазначається, що ніч минула спокійно.

Тепер публікація має заголовок "Розвідка США стверджує, що Росія готова в будь-який момент вторгнутися в Україну з масованим ракетним ударом і 200 000 військовослужбовців". Раніше у заголовок було винесено, що Росія нібито збирається напасти на Україну "вже завтра о 1 годині ночі" за британським часом.  

У самому тексті йдеться, що "холодне ясне небо над Києвом, де люди приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним".

Нагадаємо, 4 лютого американський Bloomberg написав, що Росія вторглася в Україну. Потім видання вибачилося. Статтю було опубліковано о 16:00 за місцевим часом у Сполучених Штатах Америки (23:00 за Києвом). Bloomberg пояснив, що готує "заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок "Росія вторгається в Україну" був необережно розміщений на нашому вебсайті".

16 лютого як "дата вторгнення" вже фігурувала в західній пресі. Американські ЗМІ писали, що цю дату нібито називав президент Джо Байден. При цьому Пентагон не зміг підтвердити інформацію про початок більш широкого вторгнення Росії на територію України 16 лютого.

На тлі поширення анонімних заяв про вторгнення президент України Володимир Зеленський встановив 16 лютого нове свято – День єднання.

Сьогодні на будинках і спорудах в усіх населених пунктах мають підняти прапор України; о 10:00 – виконати державний гімн, а також провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

МОЗ тим часом дав поради, як зберігати спокій і не впадати у паніку. Докладно про тривожність через інформаційні війни читайте в розмові LB із соціальним та військовим психологом Олегом Покальчуком. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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