Трухін передумав здавати депутатський мандат

"Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, що потрапив у ДТП в серпні минулого року, не збирається складати мандат і продовжує працювати.

Про це він сказав у коментарі Bihus.Info.

"Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?", – сказав Трухін, відповідаючи на питання журналістів.

Напередодні Олександр Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

9 лютого голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Трухін має сам ухвалити рішення щодо складання депутатських повноважень.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу. Трухіна також хочуть виключити з фракції "Слуги народу.