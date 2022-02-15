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Кличко закликав вступати до тероборони

Мер Києва повідомив, що з міського бюджету вже виділено 110 млн грн для підтримки та фінансового забезпечення територіальної оборони Києва.

Кличко закликав вступати до тероборони
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян та всіх українців, яким не байдуже майбутнє держави, вступати до лав територіальної оборони. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Ми маємо сильну армію. Але сьогодні важлива воля і зусилля кожного громадянина дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу свободу і територіальну цілісність. Хочу ще раз звернутися до киян, до українців, яким не байдуже майбутнє нашої держави – вступайте до лав територіальної оборони, щоб захистити свої родини, своє місто і свою країну», – сказав Кличко.

За його словами, для захисту країні необхідні спільні зусилля всіх українців. 

«Тільки в одному випадку ми зможемо захистити нашу країну: якщо не ховатимемося і пліч-о-пліч будемо боротися за незалежність і свободу України та її громадян. Усі разом! Тоді кожен агресор розумітиме, що отримає дуже жорстку відповідь», - зазначив лідер  «УДАРу».

Кличко подякував тим, хто вже доєднався до територіальної оборони Києва, і тим, хто вступить до її лав. Та нагадав, що для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА. Кожен охочий може звернутись на неї за номером 063-651-44-46.

Також мер столиці повідомив, що з міського бюджету вже виділено 110 млн грн для підтримки та фінансового забезпечення територіальної оборони Києва.

 

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