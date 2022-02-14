Вступ до територіальної оборони має проходити за принципом "єдиного вікна", - Кличко

«УДАР Віталія Кличка» звертається до керівництва держави максимально спростити процедуру вступу до територіальної оборони по всій країні за прикладом Києва. В умовах загрози повномасштабного вторгнення підписання контракту резервіста має відбуватися максимально швидко та за принципом «єдиного вікна», йдеться у заяві на сайті «УДАРу».

В "УДАРі" зазначають, що механізм спрощеного оформлення резервістів вже відпрацьовується у столиці, де відкрився перший рекрутинговий центр територіальної оборони і готується до відкриття другий такий центр.

«Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо сьогодні вона - складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо «єдине вікно». Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик», - заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА. Кожен охочий може звернутись на неї за номером 063-651-44-46.

В «УДАРі Віталія Кличка» вважають, що досвід Києва потрібно негайно поширити на всю країну.

«Не можна дозволити, щоб бюрократичні перепони стали на заваді формуванню укомплектованих та боєздатних підрозділів цих військ. Українці, які висловили бажання захищати країну в лавах тероборони, не мають витрачати кілька днів на збір довідок та ходіння по різних інстанціях. Все має відбуватися в одному місці, швидко і зручно для людей», - наголошують в «УДАРі».