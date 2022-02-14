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Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"

Глава МВС запевнив, що правоохоронці не допустять жодних сепаратиських проявів.

Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Фото: скрин відео

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації. Глава МВС закликав зберігати спокій і добре виконувати свою роботу на місцях.

Монастирський нагадав, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. 

Як наголосив Монастирський, Збройні Сили разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України. А правоохоронці щодня "просто виконують" свою роботу задля спокою українців і не допустять жодних сепаратиських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку.

"Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – запевнив глава МВС.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що порівняно із 2014 роком Україна стала сильнішою і організованішою. Наша держава сильна і єдина.

"Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства", – зазначив він і висловив упевненість, що "все буде добре" 

Нагадаємо, 14 лютого СБУ оприлюднила заяву щодо проявів гібридної війни в інфопросторі. Спецслужба закликала українців не піддаватися на провокації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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