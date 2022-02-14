Великобританія підтримає будь-яке рішення України щодо НАТО, – Міноборони країни

Великобританія підтримає будь-яке рішення України щодо НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі, пише reuters.com з посиланням на Sky.

“Якщо Україна вирішить, що не ставати членом НАТО, ми це підтримуємо – це вирішувати українцям”, – сказав він.

“Так само, якби Україна хотіла зарезервувати свою позицію і сказати, що в майбутньому вона може захотіти вступити до НАТО, ми б теж підтримали це, бо це – суверенітет, і це те, що ми підтримуємо”, – додав він.

Нагадаємо, BBC Radio процитувало слова посла України у Великобританії Вадима Пристайка про те, що Київ готовий виявити "гнучкість" щодо своєї мети долучитися до НАТО, якщо це зупинить війну.

Після цього Пристайко зазначив, що курс України на вступ до Альянсу лишається, але "вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Гарантій не брати Україну до Альянсу вимагає Російська Федерація. Відповідний ультиматум РФ надіслала до НАТО, але там їй відповіли, що не Росії вирішувати, кого робити чи не робити членом блоку.