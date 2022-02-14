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Пристайко пояснив свої слова про "можливість" відмови від курсу на НАТО

"Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз". 

Пристайко пояснив свої слова про "можливість" відмови від курсу на НАТО
Вадим Пристайко
Фото: Скриншот видео

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко розʼяснив свої слова в ефірі BBC Radio щодо курсу на членство в НАТО.

В коментарі УП він зазначив, що курс України на вступ до Альянсу лишається, але "вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

"Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО. – Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО – бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", – зазначив дипломат. 

Нагадаємо BBC оприлюднило уривок із бесіди журналіста з Пристайком, в якій посол сказав, що Україна "могла би" переглянути курс на членство в блоці, якщо це запобігло б війні. На уточнення ведучого про те, чи справді Пристайко мав на увазі можливу відмову України від вступу до Альянсу, адже курс на це прописаний в Конституції, дипломат зазначив: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

У МЗС України назвали ці слова вирваними з контексту. 

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу", – заявили у зовнішньополітичному відомстві. 

Нагадаємо, що гарантій не брати Україну до Альянсу вимагає Російська Федерація. Відповдний ультиматум РФ надіслала до НАТО, але там їй відповіли, що не Росії вирішувати, кого робити чи не робити членом блоку. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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