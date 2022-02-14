На півдні Грузії стався потужний землетрус, який зачепив Азербайджан і Вірменію

Під час поштовхів вимикалася електрика, але жертв і руйнувань нема.

Увечері в неділю, 13 лютого, в Грузії стався землетрус магнітудою 6,2. Сильні поштовхи відчувалися у столиці країни Тбілісі. Землетрус, який стався о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом), зачепив також Азербайджан і Вірменію.

За інформацією Інституту наук про Землю та Національний центр сейсмічного моніторингу, епіцентр був неподалік села Самеба на півдні Грузії. Повідомлень про руйнування досі не надходило, пише Ехо Кавказу.

За інформацією мера Дманіського муніципалітету, який став епіцентром землетрусу, руйнувань не зафіксовано, повідомляє Грузія онлайн.

"Поки що ніде нічого не сталося, все спокійно, наш муніципалітет був епіцентром, але руйнувань ніде не було. На даному етапі іншої інформації ми не маємо", – сказав Коба Мурадашвілі.

Як повідомили у прес-службі Дманіського муніципалітету, після землетрусу в місті Дманісі вимкнулася електрика, проте її подачу вже відновлено.

Видання зазначає, що останнім часом село Самеба на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті) стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня.

Найсильніший землетрус із тих, що сталися біля Самеба за останні місяці, був зафіксований 16 серпня. Його магнітуда становила 5,1. За даними сейсмологів, весь літній період землетруси в цьому регіоні відбувалися досить активно. Здебільшого це були поштовхи магнітудою до 3-4, які фіксує лише пристрій, а люди практично не відчувають.

Поштовхи силою 6-7 балів відчувалося і у Вірменії, епіцентр знаходився на вірмено-грузинському кордоні за 16 кілометрів на північний схід від міста Бавра, повідомили "Кавказькому вузлу" у МНС Вірменії

У Лорі, Шираку та Арагоцтні сила поштовхів становила 4-5 балів, у Єревані – 3 бали.

Жителі Гюмрі та Ванадзора повідомили, що багато людей залишили свої будинки з метою безпеки. У деяких районах, згідно з публікаціями, вимкнулося світло.

В Азербайджані також був зафіксований землетрус, його силу оцінили в 3–3,5 бала, а поштовхи відчувалися в Гянджі та в кількох районах.