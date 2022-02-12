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Байден і Путін проведуть телефонну розмову у суботу, - Reuters

Телефонний дзвінок між двома лідерами відбудеться ввечері.

Байден і Путін проведуть телефонну розмову у суботу, - Reuters
Путін під час переговорів
Фото: РБК

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть телефонну розмову у суботу, 12 лютого. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

"Вони матимуть розмову у суботу вранці (за американським часом - ред.). Російська сторона запропонувала здійснити дзвінок в понеділок. Ми зі свого боку запропонували суботу і вони погодилися", - сказав чиновник.

Зі свого боку речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що ініціатором розмови виступив президент США Джо Байден.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів", - наводить слова Пєскова РБК.

Востаннє президенти США та Росії проводили розмову наприкінц ігрудня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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