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Латвія закликала своїх громадян залишити Україну

Причина - серйозна загроза безпеці з боку Росії.

Латвія закликала своїх громадян залишити Україну
Фото: diskiem.lv

Міністерство закордонних справ Латвії закликає своїх громадян, які наразі перебувають в Україні, найближчим часом покинути її, йдеться у заяві МЗС Латвії.

"З огляду на серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації, Міністерство закордонних справ закликає громадян Латвії найближчим часом виїхати з України. Ми пропонуємо використовувати будь-які доступні безпечні засоби пересування – авіарейси або наземні маршрути до чи через країни-члени ЄС/НАТО", - йдеться у повідомленні.

МЗС Латвії закликає своїх громадян, які не можуть виїхати з України через особисті обставини, зареєструватися в Консульському реєстрі або звернутися до Посольства Латвії в Києві та слідкувати за оновленнями інформації.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну і попередив про потенційний великий конфлікт із Москвою, якщо американські та російські війська вступлять у бій на українській території.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило обов'язкову евакуацію сімей співробітників посольства в Києві.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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