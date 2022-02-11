У Думі офіційно підтвердили 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

За підсумками обговорення документ або винесуть на пленарне засідання, або відправлять до МЗС для консультацій.

Спікер Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін повідомив про завершення консультації з фракціями про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання "ДНР" і "ЛНР"

Російський політик підтвердив, що 14 лютого проєкт звернення розгляне рада палати. За підсумками обговорення документ або одразу винесуть на пленарне засідання, або спочатку відправлять до МЗС для консультацій.

"Пропозицій дві: перша – розглянути проект постанови про звернення до президента Росії про необхідність визнання ДНР і ЛНР негайно, друга – направити його спочатку до МЗС Росії та інших урядових структур для отримання відгуків, а потім розглянути з урахуванням висловлених позицій", – написав пан Володін у Telegram.

За словами спікера Думи, фракція "Єдина Росія" висловилася за постачання до "ДНР" та "ЛНР" військової продукції, а також надання соціальної допомоги мешканцям. КПРФ та "Справедлива Росія - За правду" підтримали проєкт постанови.

"ЛДПР виступила радикальніше. "Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми", – зазначив Володін.

За його словами, це питання "дуже серйозне і відповідальне". Спікер Думи наголосив, що "йдеться про захист життів наших громадян та співвітчизників", а "Київ не виконує взяті на себе (у Мінських угодах, – ред.) зобов'язання".

Російські ЗМІ називали 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ще 31 січня. Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не має її підтвердження.

Кількома днями раніше Путін доручив проаналізувати ідею про перерахунок соцвиплат та пільг мешканцям "ДНР" та "ЛНР" з російськими паспортами. Соцвиплати мають перерахувати через портал держпослуг без надання даних про прописку.

У МЗС України ідею про російські виплати мешканцям ОРДЛО назвали черговим порушенням суверенітету нашої держави. В українському відомстві наголосили , що ця ініціатива спрямована на продовження примусової інтеграції населення окупованих територій у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

Нагадаємо, голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.