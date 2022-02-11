Теробороною та національним спротивом мають займатися професіонали, – Зеленський

Президент наголосив, що "є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали".

Президент Володимир Зеленський вважає, що організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.

Про це він заявив, відкриваючи засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи – не заважати їм – це набагато краще", – наголосив Зеленський.

На думку президента, у питаннях нацбезпеки "немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, який вони можуть створити".

"Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку обласних та районних адміністрацій, обласних та районних рад та інших представників місцевого самоврядування, для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу сильної держави", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними соцопитувань, в Україні 49% чоловіків готові взяти участь в територіальній обороні. Серед жінок таких лише 18%

Влітку минулого року Верховна Рада прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву, збільшивши чисельність Збройних сил України. Передбачається, що у складі ЗСУ з'явиться окремий рід – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме президент, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони. У зв'язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців – на 11 тисяч (до 215 тисяч).

Указом від 1 січня 2022 року президент Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.