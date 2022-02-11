Теробороною та національним спротивом мають займатися професіонали, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.
Про це він заявив, відкриваючи засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".
"Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи – не заважати їм – це набагато краще", – наголосив Зеленський.
На думку президента, у питаннях нацбезпеки "немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, який вони можуть створити".
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"Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку обласних та районних адміністрацій, обласних та районних рад та інших представників місцевого самоврядування, для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу сильної держави", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними соцопитувань, в Україні 49% чоловіків готові взяти участь в територіальній обороні. Серед жінок таких лише 18%
Влітку минулого року Верховна Рада прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву, збільшивши чисельність Збройних сил України. Передбачається, що у складі ЗСУ з'явиться окремий рід – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).
Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме президент, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони. У зв'язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців – на 11 тисяч (до 215 тисяч).
Указом від 1 січня 2022 року президент Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.